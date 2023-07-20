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Буткевич: Отношение Усика к тренировкам – это большой пример для команды Полесья

Премьер-лига
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Боксер вернулся к футбольной жизни

Буткевич: Отношение Усика к тренировкам – это большой пример для команды Полесья

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич прокомментировал присоединение Александра Усика к команде:

“Любовь к футболу объединяла наши отношения. И его детская цель, сыграть в большой футбол — сбудется. Я уважаю и горжусь этим человеком. Его отношение к тренировкам – это большой пример для команды "Полесье", - сказал Буткевич.

Также президент "Полесья" вспомнил цитату американского промоутера Боба Арума об Усике и украинцах.

“Когда-то Боб Арум высказал свое мнение об Усике и украинцах: “Он - украинец, а украинцы бьются, как никто в мире. Им не давали шансов против России, столь большей страны. И они выбили из них дерьмо... До сих пор выбивают. Не нужно недооценивать украинцев. Я думаю, что Тайсон может победить, но Усик отдаст в бою все, что у него есть”, – рассказал Буткевич.

Напомним, что Усик в юношеском возрасте тренировался в академии симферопольской “Таврии”, а уже в 15 лет начал заниматься боксом. Ранее Александр играл за "Полесье", однако только в товарищеских матчах.

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В статье: Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
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