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Металлист 1925 перехватил у Днепра-1 одного из лучших бомбардиров Первой лиги прошлого сезона

Премьер-лига
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Его хотел подписать "Днепр-1"

Металлист 1925 перехватил у Днепра-1 одного из лучших бомбардиров Первой лиги прошлого сезона

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" оформил трансфер 22-летнего нападающего МФК "Металлург" Запорожья Алексея Сидорова. Об этом сообщает официальный сайт харьковчан.

Соглашение между сторонами заключено на пять сезонов. Нападающий будет играть в футболке с номером 97.

Ранее Сидоров представлял другую харьковскую команду – "Металлист", однако на уровне ДЮФЛУ. Также в этом же чемпионате выступал за "Азовсталь-2", "Шахтер", "Металлист" и запорожский "Металлург". В рамках Детско-юношеской футбольной лиги Украины он провел 98 матчей и забил 60 голов.

В прошлом сезоне в рамках Первой лиги нападающий отличился за МФК "Металлург" Запорожья 11 голами в 23 матчах. С этим показателем Сидоров поделил второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с Денисом Галатой из "Кремня".

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" хочет приобрести Алексея. Вице-чемпион УПЛ предлагал за форварда 300 тысяч долларов.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 250 тысяч евро.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Металлург (Запорожье)
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