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Минай подписал экс-вингера Львова Ременяка

Премьер-лига
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Закарпатцы продолжают усиливаться

Минай подписал экс-вингера Львова Ременяка

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

"Минай" официально объявил о подписании контракта с 22-летним вингером Артуром Ременяком.

Условия и сроки соглашения клуб не афиширует. Новичок будет выступать в закарпатской команде под 29-м номером.

Напомним, что сезон-2022/23 Ременяк провел во "Львове" – сіграл 17 матчей, в которых забил два гола.

Всего в УПЛ Артур провел 41 матч и забил 4 мяча. Еще три игры он провел в Кубке Украины.

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В статье: ФК Минай
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