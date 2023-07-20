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Минай подписал экс-вингера Львова Ременяка
Закарпатцы продолжают усиливаться
instagram.com/minaj_footballclub
"Минай" официально объявил о подписании контракта с 22-летним вингером Артуром Ременяком.
Условия и сроки соглашения клуб не афиширует. Новичок будет выступать в закарпатской команде под 29-м номером.
Напомним, что сезон-2022/23 Ременяк провел во "Львове" – сіграл 17 матчей, в которых забил два гола.
Всего в УПЛ Артур провел 41 матч и забил 4 мяча. Еще три игры он провел в Кубке Украины.
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Источник:Інстаграм Миная
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