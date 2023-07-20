Минай подписал экс-вингера Львова Ременяка

"Минай" официально объявил о подписании контракта с 22-летним вингером Артуром Ременяком.

Условия и сроки соглашения клуб не афиширует. Новичок будет выступать в закарпатской команде под 29-м номером.

Напомним, что сезон-2022/23 Ременяк провел во "Львове" – сіграл 17 матчей, в которых забил два гола.

Всего в УПЛ Артур провел 41 матч и забил 4 мяча. Еще три игры он провел в Кубке Украины.