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Calciomercato: Интер не делал официального запроса по Трубину, Срна не ездил на переговоры
Из Италии приходит противоречивая информация
shakhtar.com
Итальянское издание Сalciomercato опровергает информацию о том, что представители "Шахтера" находятся в Милане, где ведут переговоры с "Интером" относительно трансфера кипера "горняков" Анатолия Трубина.
Ранее была информация, что
Сalciomercato со ссылкой на источники в украинском клубе пишет о том, что представителей "Шахтера" сейчас нет в Милане.
Более того, источник заявляет, что "Интер" не делал официального запроса по игроку "Шахтеру".
Напомним, что ранее сообщалось, что
"Интер" хочет приобрести вратаря на замену Андре Онана до того, как команда отправится в японское турне, первый матч которого пройдет 27 июля.
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