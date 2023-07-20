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Calciomercato: Интер не делал официального запроса по Трубину, Срна не ездил на переговоры

Премьер-лига
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Из Италии приходит противоречивая информация

Calciomercato: Интер не делал официального запроса по Трубину, Срна не ездил на переговоры

shakhtar.com

Новина українською

Итальянское издание Сalciomercato опровергает информацию о том, что представители "Шахтера" находятся в Милане, где ведут переговоры с "Интером" относительно трансфера кипера "горняков" Анатолия Трубина.

Ранее была информация, что с такой миссией в Италию прибыл Дарио Срна.

Сalciomercato со ссылкой на источники в украинском клубе пишет о том, что представителей "Шахтера" сейчас нет в Милане.

Более того, источник заявляет, что "Интер" не делал официального запроса по игроку "Шахтеру".

Напомним, что ранее сообщалось, что украинский клуб просит футболиста 18 миллионов евро, а "Интер" готов отдать около 12 миллионов евро.

"Интер" хочет приобрести вратаря на замену Андре Онана до того, как команда отправится в японское турне, первый матч которого пройдет 27 июля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
Сalciomercato

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