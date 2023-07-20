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Минай расписал результативную ничью с Севлюшем. Забил даже 40-летний Пуканыч
Закарпатское дерби в рамках летних сборов
instagram.com/minaj_footballclub
В четверг, 20 июля, "
Поединок выдался результативным и голевым – команды расписали боевую ничью 3:3. Минай дважды выходил вперед (один раз с разницей в два мяча), но "Севлюш" дважды отыгрывался.
Отметим, что за "Минай" один из голов забил новичок Ременяк, а еще один – игрок на просмотре.
А вот в составе "Севлюша" стоит отметить гол с пенальти 40-летнего экс-игрока "Шахтера" и сборной Украины Адриана Пуканыча.
Минай – Севлюш 3:3.
Голы: 1:0 Голубь, 2:0 ИНП, 2:1 Чедрык, 2:2 Пуканыч (с пенальти), 3:2 Ременяк, 3:3 Чедрык
Минай: Кемкин (Ольховой, 35), Ременяк (Дмитрук, 70), Чуев (Ю.Кравчук, 70), Леднев (Солдат, 70), Рогозинский (Булеза, 70), Ралюченко (Витенчук, 46), Петько (Панасенко, 46), Гечев (Одарюк, 70), Голубь (Гуничев, 46), игрок на просмотре (Твердохлеб, 70), Демиденко (Вишневский, 70).
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