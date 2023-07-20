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Вице-президент Ворсклы: Если пройдем дальше в еврокубках, домашние матчи УПЛ будем проводить в Ужгороде

Премьер-лига
(1 голосов)

Все ради логистики

Вице-президент Ворсклы: Если пройдем дальше в еврокубках, домашние матчи УПЛ будем проводить в Ужгороде

vorskla.com.ua

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, какие логистические решения клуб будет предпринимать в связи с выступлениями команды в еврокубках.

- Кто инициатор переноса матча 1-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Днепром-1"? Где планируете проводить домашние матчи в чемпионате Украины?

- Мы заявили стадион в Ужгороде как резервный. Буквально через час после жеребьевки (еврокубков - прим.) были проведены переговоры с "Днепром-1".

Я благодарю Андрея Русола. Думаю, что мы оказались в одинаковой истории, поэтому договорились о переносе матча. Делаем все для того, чтобы достичь результата в наших еврокубковых матчах.

Если мы проходим дальше в Лиге конференций, то это будет Ужгород. Если не проходим - то это Полтава, только Полтава, - сказал Лысак.

На следующей неделе "Ворскла" и "Днепр-1" начнут выступления в Лиге конференций и Лиге чемпионов соответственно. В воскресенье, 30 июля, команды должны были провести очный матч 1-го тура УПЛ, но по соглашению сторон игра была перенесена.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олег Лысак
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Источник:
Espreso.TV

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