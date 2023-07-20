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Вице-президент Ворсклы: Если пройдем дальше в еврокубках, домашние матчи УПЛ будем проводить в Ужгороде
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vorskla.com.ua
Вице-президент "
- Кто инициатор переноса матча 1-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Днепром-1"? Где планируете проводить домашние матчи в чемпионате Украины?
- Мы заявили стадион в Ужгороде как резервный. Буквально через час после жеребьевки (еврокубков - прим.) были проведены переговоры с "Днепром-1".
Я благодарю Андрея Русола. Думаю, что мы оказались в одинаковой истории, поэтому договорились о переносе матча. Делаем все для того, чтобы достичь результата в наших еврокубковых матчах.
Если мы проходим дальше в Лиге конференций, то это будет Ужгород. Если не проходим - то это Полтава, только Полтава, - сказал Лысак.
На следующей неделе "Ворскла" и "Днепр-1" начнут выступления в Лиге конференций и Лиге чемпионов соответственно. В воскресенье, 30 июля, команды должны были провести очный матч 1-го тура УПЛ, но по соглашению сторон игра была перенесена.
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