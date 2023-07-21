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Акценты. УПЛ-2022-2023. Поищем логику в футболе?
О справедливости результатов
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Продолжаем подводить итоги минувшего сезона. Сегодня у нас самая спорная тема для беседы – закономерность результатов. Раньше я называл это справедливостью, но пришлось выражаться аккуратнее: теперь мы говорим о логике. Ведь если команда, что называется, выстрадала свои очки, поди попробуй назвать это несправедливым. Заклюют.
Но у любителей игры оно как? Кто больше атакует, созидает, имеет возможности для взятия ворот, тот и более достоин победы. И когда ты не видел матча, то спрашиваешь: счет по игре? Имея в виду, кто на что наиграл именно в этом смысле. Черта с два при этом учитывается, кто и сколько времени "играл по счету", намеренно отдав инициативу.
Вот по такому принципу в авторских обзорах блога и определяется логичность счета и результата. Простенько, но со вкусом. С хорошим футбольным вкусом приоритета атаки, который для этого вида спорта является естественным и классическим. Остальное от лукавого. И чтобы не раздражать прагматиков, назовем это закономерностью.
Критерий прост. Давно подмечено, что в футболе в среднем реализуется один голевой момент из трех. Что соответствует логическому правилу: три случая – закономерность. Стало быть, команда, создавшая три голевых момента, наиграла на гол. И эта нехитрая арифметика подтверждает: логику в футболе найти можно. Другое дело, что не всегда.
О том, что и почему считать голевым моментом, можно писать отдельную статью. В прошлом я не раз пытался это объяснять читателям. Честно говоря, уже и надоело. Но можете поверить на слово, автор относится к этому ответственно. Не говоря уже о том, что для всех команд эти стандарты одинаковы. Иначе было бы просто неинтересно.
Каким был сезон УПЛ с этой точки зрения? Конечно же, субъективной, но имеющей право на жизнь.
Если довериться предложенной мною системе, то у нас получится, что из 229 отсмотренных матчей (кроме перенесенных и сыгранных не в свой календарный срок) закономерный результат был зафиксирован в 155. Что составляет около 68%. То есть, чаще чем в двух из каждых трех игр.
Более того, 83 из этих поединков к тому же еще и завершились с абсолютно логичным счетом. А это более чем 36% от общего числа матчей. То есть, чаще чем в каждой третьей игре.
И лишь 72 результата (менее трети) явили нам нелогичный исход встречи.
То есть, система работает и дает вполне реальные и удобоваримые цифры. А вы говорите: не искать логику в футболе.
Чаще всего закономерный счет (не результат, а именно счет) фиксировался в матчах с участием приснопамятного "Львова" -17 раз. Затем идет "Металлист" - 14 таких случаев. Компанию двум аутсайдерам сезона в тройке самых "логичных" составила "Ворскла" - 12 матчей.
Меньше всего таких игр, где счет идеально отражал происходившее на поле, на счету у "Зари" - всего 6. Ближе других к ней расположились "Динамо", "Металлист 1925" и "Верес" - по 8.
Переходим к "нелогичным". Парадокс, но здесь, среди тех, чьи результаты чаще всего расходились с игрой, наряду с "Вересом", мы видим все ту же "Ворсклу" - у обоих по 14 таких поединков. Получается, Полтава – город контрастов: или счет полностью соответствовал игре, или напрочь ей не отвечал. Третьим же тут идет "Кривбасс" - 11 раз.
Любопытно выглядит триумвират команд, чьи результаты противоречили происходящему на поле реже других: лишь по 5 таких случаев у "Шахтера", "Днепра-1" и "Металлиста". Как говорится, дети разных народов, с диаметрально противоположными мечтами.
Осталось сообщить вам, кто же поимел с этой нелогичности максимум дивидендов, а кто напротив – больше всех пострадал. По традиции итоговой рубрики блога приведу полную условную таблицу с суммарными результатами нажитого непосильным трудом. Или, соответственно, потерянного в этой борьбе за торжество логики в футболе.
- Металлист 1925 +11 очков
- Колос +7
- Ворскла +7
- Заря +6
- Металлист +4
- Рух +4
- Кривбасс +3
- Александрия 0
- Динамо 0
- Ингулец 0
- Минай 0
- Черноморец -1
- Львов -3
- Днепр-1 -5
- Шахтер -6
- Верес -7
Имея такую статистику, возникает желание внести коррективы в итоговую турнирную таблицу. Дабы увидеть, насколько изменилось бы положение команд, если бы все их результаты в сезоне отвечали логике соотношения голевых моментов. Впрочем, еще раз уточню: не все – тут не учтены перенесенные матчи. И все-таки.
Чем бы дитя не тешилось, пока новый сезон не стартовал.
На полюсах таблицы все осталось бы прежним – призеры и аутсайдеры финишировали бы в том же порядке. А вот последнюю вакансию в отборе Лиги конференций, и с хорошим отрывом, завоевала бы "Александрия". Да и "Верес" с "Ингульцом" счастливо избежали бы переходных плей-офф. Куда вместо них отправились бы "Рух" и "Металлист 1925".
Що ви кажете, дурень думкою багатіє? Ну, можете считать это побочным эффектом предлагаемых здесь игр деда цифроеда.
В следующий раз – ваша любимая тема: судейство…
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