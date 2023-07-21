Акценты. УПЛ-2022-2023. Поищем логику в футболе?

Продолжаем подводить итоги минувшего сезона. Сегодня у нас самая спорная тема для беседы – закономерность результатов. Раньше я называл это справедливостью, но пришлось выражаться аккуратнее: теперь мы говорим о логике. Ведь если команда, что называется, выстрадала свои очки, поди попробуй назвать это несправедливым. Заклюют.

Но у любителей игры оно как? Кто больше атакует, созидает, имеет возможности для взятия ворот, тот и более достоин победы. И когда ты не видел матча, то спрашиваешь: счет по игре? Имея в виду, кто на что наиграл именно в этом смысле. Черта с два при этом учитывается, кто и сколько времени "играл по счету", намеренно отдав инициативу.

Вот по такому принципу в авторских обзорах блога и определяется логичность счета и результата. Простенько, но со вкусом. С хорошим футбольным вкусом приоритета атаки, который для этого вида спорта является естественным и классическим. Остальное от лукавого. И чтобы не раздражать прагматиков, назовем это закономерностью.

Критерий прост. Давно подмечено, что в футболе в среднем реализуется один голевой момент из трех. Что соответствует логическому правилу: три случая – закономерность. Стало быть, команда, создавшая три голевых момента, наиграла на гол. И эта нехитрая арифметика подтверждает: логику в футболе найти можно. Другое дело, что не всегда.

О том, что и почему считать голевым моментом, можно писать отдельную статью. В прошлом я не раз пытался это объяснять читателям. Честно говоря, уже и надоело. Но можете поверить на слово, автор относится к этому ответственно. Не говоря уже о том, что для всех команд эти стандарты одинаковы. Иначе было бы просто неинтересно.

Каким был сезон УПЛ с этой точки зрения? Конечно же, субъективной, но имеющей право на жизнь.

Если довериться предложенной мною системе, то у нас получится, что из 229 отсмотренных матчей (кроме перенесенных и сыгранных не в свой календарный срок) закономерный результат был зафиксирован в 155. Что составляет около 68%. То есть, чаще чем в двух из каждых трех игр.

Более того, 83 из этих поединков к тому же еще и завершились с абсолютно логичным счетом. А это более чем 36% от общего числа матчей. То есть, чаще чем в каждой третьей игре.

И лишь 72 результата (менее трети) явили нам нелогичный исход встречи.

То есть, система работает и дает вполне реальные и удобоваримые цифры. А вы говорите: не искать логику в футболе.

Чаще всего закономерный счет (не результат, а именно счет) фиксировался в матчах с участием приснопамятного "Львова" -17 раз. Затем идет "Металлист" - 14 таких случаев. Компанию двум аутсайдерам сезона в тройке самых "логичных" составила "Ворскла" - 12 матчей.

Меньше всего таких игр, где счет идеально отражал происходившее на поле, на счету у "Зари" - всего 6. Ближе других к ней расположились "Динамо", "Металлист 1925" и "Верес" - по 8.

Переходим к "нелогичным". Парадокс, но здесь, среди тех, чьи результаты чаще всего расходились с игрой, наряду с "Вересом", мы видим все ту же "Ворсклу" - у обоих по 14 таких поединков. Получается, Полтава – город контрастов: или счет полностью соответствовал игре, или напрочь ей не отвечал. Третьим же тут идет "Кривбасс" - 11 раз.

Любопытно выглядит триумвират команд, чьи результаты противоречили происходящему на поле реже других: лишь по 5 таких случаев у "Шахтера", "Днепра-1" и "Металлиста". Как говорится, дети разных народов, с диаметрально противоположными мечтами.

Осталось сообщить вам, кто же поимел с этой нелогичности максимум дивидендов, а кто напротив – больше всех пострадал. По традиции итоговой рубрики блога приведу полную условную таблицу с суммарными результатами нажитого непосильным трудом. Или, соответственно, потерянного в этой борьбе за торжество логики в футболе.

Металлист 1925 +11 очков Колос +7 Ворскла +7 Заря +6 Металлист +4 Рух +4 Кривбасс +3 Александрия 0 Динамо 0 Ингулец 0 Минай 0 Черноморец -1 Львов -3 Днепр-1 -5 Шахтер -6 Верес -7

Имея такую статистику, возникает желание внести коррективы в итоговую турнирную таблицу. Дабы увидеть, насколько изменилось бы положение команд, если бы все их результаты в сезоне отвечали логике соотношения голевых моментов. Впрочем, еще раз уточню: не все – тут не учтены перенесенные матчи. И все-таки.

Чем бы дитя не тешилось, пока новый сезон не стартовал.

На полюсах таблицы все осталось бы прежним – призеры и аутсайдеры финишировали бы в том же порядке. А вот последнюю вакансию в отборе Лиги конференций, и с хорошим отрывом, завоевала бы "Александрия". Да и "Верес" с "Ингульцом" счастливо избежали бы переходных плей-офф. Куда вместо них отправились бы "Рух" и "Металлист 1925".

Що ви кажете, дурень думкою багатіє? Ну, можете считать это побочным эффектом предлагаемых здесь игр деда цифроеда.

В следующий раз – ваша любимая тема: судейство…