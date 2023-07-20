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Полесье достроило новый корпус базы. Похвалились ВИДЕО
Первая команда уже заехала в новый корпус
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После возвращения из Австрии команда уже переселилась в новый корпус тренировочного центра футбольного клуба "Полесье".
Отмечается, что в корпусе, где команда жила раньше, со временем разместится команда "Полесье" U19.
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Источник:ФК Полісся
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