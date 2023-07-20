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Полесье достроило новый корпус базы. Похвалились ВИДЕО

Премьер-лига
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Первая команда уже заехала в новый корпус

Полесье достроило новый корпус базы. Похвалились ВИДЕО

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Новина українською

"Полесье" достроило новый корпус учебно-тренировочной базы в Житомире для первой команды.

После возвращения из Австрии команда уже переселилась в новый корпус тренировочного центра футбольного клуба "Полесье".

Отмечается, что в корпусе, где команда жила раньше, со временем разместится команда "Полесье" U19.

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся

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