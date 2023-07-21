Металлист 1925 домашние матчи в новом сезоне будет проводить на стадионе Левый Берег

" Металлист 1925 " в новом сезоне УПЛ будет проводить домашние матчи на киевском стадионе "Арена Левый Берег". Об этом сообщил заместитель генерального директора харькрвского клуба Антон Иванов.

Интересно, что ранее о своем желании проводить домашние матчи на этой арене заявляла "Заря", для которой этот стадион был " приоритетным вариантом ".

Напомним, что в прошлом сезоне "Металлист 1925" принимал своих соперников либо на стадионе имени Банникова (Киев), либо на "Колосе" в Ковалевке.

"Заря", в свою очередь, большинство домашних матчей проводила на киевском стадионе "Динамо".