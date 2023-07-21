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Металлист 1925 домашние матчи в новом сезоне будет проводить на стадионе Левый Берег
А как же Заря?
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Интересно, что ранее о своем желании проводить домашние матчи на этой арене заявляла "Заря", для которой этот стадион был "
Напомним, что в прошлом сезоне "Металлист 1925" принимал своих соперников либо на стадионе имени Банникова (Киев), либо на "Колосе" в Ковалевке.
"Заря", в свою очередь, большинство домашних матчей проводила на киевском стадионе "Динамо".
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