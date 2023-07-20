Динамо в закрытом спарринге разгромило австрискую Аустрию Клагенфурт

В четверг, 20 июля, " Динамо " провело тренировочный матч в рамках сбора в Австрии. Соперником "бело-синих" стала местная команда "Аустрия Клагенфурт".

Матч носил экспериментальный характер и был закрытым для прессы. Как отмечали киевляне, тренерский штаб планировал опробовать разные сочетания игроков и тактические схемы.

В стартовом составе "Динамо" вышли футболисты, которые накануне в спарринге против саудовского «Аль-Гиляля» либо получили мало игрового времени, либо вообще не появлялись на поле.

В итоге, поединок закончился разгромной победой киевлян со счетом 9:0.

"Динамо" – "Аустрия Клагенфурт" – 9:0

Голы: Ванат (8, 33), Леднев (15, 74), Царенко (41), Диалло (43, 59), Караваев (77), Андриевский (90)