Днепр-1 официально представил Виктиньо. ВИДЕО

" Днепр-1 " официально представил новичка команды – 18-летнего бразильского хавбека Виктиньо из "Атлетико Минейро".

Выступать за днепрян полузащитник будет на правах аренды с правом выкупа.

В новой команде новичок будет выступать под 19 номером.

Воспитанник "Атлетико Минейро" еще не успел дебютировать в первой команде, но считается одним из талантов клуба.

Два сезона подряд он выступал в бразильском чемпионате U-20 - за это время на его счету 17 матчей и 7 голов в чемпионате и 8 матчей в кубковом турнире. Также Виктиньо входит в состав сборной Бразилии U-17.