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Днепр-1 официально представил Виктиньо. ВИДЕО
Аренда с правом выкупа
scdnipro1.com.ua
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Выступать за днепрян полузащитник будет на правах аренды с правом выкупа.
В новой команде новичок будет выступать под 19 номером.
Воспитанник "Атлетико Минейро" еще не успел дебютировать в первой команде, но считается одним из талантов клуба.
Два сезона подряд он выступал в бразильском чемпионате U-20 - за это время на его счету 17 матчей и 7 голов в чемпионате и 8 матчей в кубковом турнире. Также Виктиньо входит в состав сборной Бразилии U-17.
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