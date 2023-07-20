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Днепр-1 официально представил Виктиньо. ВИДЕО

Премьер-лига
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Аренда с правом выкупа

Днепр-1 официально представил Виктиньо. ВИДЕО

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" официально представил новичка команды – 18-летнего бразильского хавбека Виктиньо из "Атлетико Минейро".

Выступать за днепрян полузащитник будет на правах аренды с правом выкупа.

В новой команде новичок будет выступать под 19 номером.

Воспитанник "Атлетико Минейро" еще не успел дебютировать в первой команде, но считается одним из талантов клуба.

Два сезона подряд он выступал в бразильском чемпионате U-20 - за это время на его счету 17 матчей и 7 голов в чемпионате и 8 матчей в кубковом турнире. Также Виктиньо входит в состав сборной Бразилии U-17.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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