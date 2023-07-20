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Заря арендовала бразильского защитника Джордана, - источник
Из второго бразильского дивизиона
zarya-lugansk.com
"
Отмечается, что речь идет об аренде с правом выкупа.
В текущем сезоне Джордан провел 12 матчей за "Вила Нову" – клуб бразильской Серии В. Также у футболиста есть опыт выступлений в бразильской Серии А
Transfermarkt оценивает центрбека в 350 тысяч евро.
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Источник:ТаТоТаке
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