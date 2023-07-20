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Заря арендовала бразильского защитника Джордана, - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Из второго бразильского дивизиона

Заря арендовала бразильского защитника Джордана, - источник

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" подписала 24-летнего бразильского защитника Джордана, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что речь идет об аренде с правом выкупа.

В текущем сезоне Джордан провел 12 матчей за "Вила Нову" – клуб бразильской Серии В. Также у футболиста есть опыт выступлений в бразильской Серии А

Transfermarkt оценивает центрбека в 350 тысяч евро.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ТаТоТаке

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