Заря арендовала бразильского защитника Джордана, - источник

" Заря " подписала 24-летнего бразильского защитника Джордана, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что речь идет об аренде с правом выкупа.

В текущем сезоне Джордан провел 12 матчей за "Вила Нову" – клуб бразильской Серии В. Также у футболиста есть опыт выступлений в бразильской Серии А

Transfermarkt оценивает центрбека в 350 тысяч евро.