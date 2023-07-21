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Проблема форварда решена: четырехлапый французский технарь украл мяч на тренировке Динамо. ФОТО

Премьер-лига
(2 голосов)

Тот случай, когда нарочно не придумаешь

Проблема форварда решена: четырехлапый французский технарь украл мяч на тренировке Динамо. ФОТО

fcdynamo.com

Новина українською

Курьезная ситуация произошла на сегодняшней тренировке "Динамо" в Австрии.

Техничный четырехлапый потенциальный новичок, судя по всему, француз, увел мяч прямо на глазах у игроков и тренеров.

Как уже успели пошутить болельщики киевлян – проблема форварда решена – президенту клуба нужно подписывать техничного футболиста.

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В статье: Динамо (Киев)
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