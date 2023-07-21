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Проблема форварда решена: четырехлапый французский технарь украл мяч на тренировке Динамо. ФОТО
Тот случай, когда нарочно не придумаешь
fcdynamo.com
Курьезная ситуация произошла на сегодняшней тренировке "
Техничный четырехлапый потенциальный новичок, судя по всему, француз, увел мяч прямо на глазах у игроков и тренеров.
Как уже успели пошутить болельщики киевлян – проблема форварда решена – президенту клуба нужно подписывать техничного футболиста.
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