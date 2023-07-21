Шахтер объявил о подписании бразильского вингера

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с бразильским вингером Невертоном Мартинсом да Силвой. Футболист перешел к "горнякам" из "Сан-Пауло". Детали трансфера не разглашаются.

Контракт с Невертоном рассчитан на пять лет.

18-летний полузащитник - воспитанник "Сан-Паулу". За первую команду клуба он не провел ни одного матча, но в сезоне 2022 провел 24 игры за "Сан-Паулу" U20, в которых отличился 5 голами и 5 ассистами.