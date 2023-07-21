Колос подписал молодого молдавского защитника

Ковалевский "Колос" подписал 19-летнего центрального защитника Каталина Кукоша. Условия соглашения не разглашаются.

По информации "Transfermarkt", переход состоялся на правах свободного агента, а контракт рассчитан до лета 2024 года. В клубе УПП Кукош будет выступать под вторым номером. У игрока есть гражданство Молдовы и Румынии.

Кукош - воспитанник "Зимбра", за который сыграл семь матчей. Также на его счету пять игр за молодежные сборные Молдовы (U-20 и U-21).

Новый сезон УПЛ для "Колоса" начнется игрой с "Оболонью".