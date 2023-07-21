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Колос подписал молодого молдавского защитника

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Условия контракта не сообщается

Колос подписал молодого молдавского защитника

Фото: ФК Колос

Новина українською

Ковалевский "Колос" подписал 19-летнего центрального защитника Каталина Кукоша. Условия соглашения не разглашаются.

По информации "Transfermarkt", переход состоялся на правах свободного агента, а контракт рассчитан до лета 2024 года. В клубе УПП Кукош будет выступать под вторым номером. У игрока есть гражданство Молдовы и Румынии.

Кукош - воспитанник "Зимбра", за который сыграл семь матчей. Также на его счету пять игр за молодежные сборные Молдовы (U-20 и U-21).

Новый сезон УПЛ для "Колоса" начнется игрой с "Оболонью".

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В статье: Зимбру (Кишинев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
21.07.2023 в 14:38
Кукош?!А дэ свои выхованци?Почему не играют свои,а нужно брать из Молдовы!Чем занимается ФФУ И ОСТАЛЬНЫЕ?Слава Украине и его вболивальныкам!
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