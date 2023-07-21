Клуб Серии А интересуется хавбеком Динамо

"Торино" обратилось к киевскому "Динамо" с предложением приобрести хавбека Владимира Бражко. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский клуб предлагал за 21-летнего игрока четыре миллиона евро плюс бонусы, но киевляне ответили отказом. Руководство "Динамо" не готово продавать своего футболиста за такую сумму.

Напомним, что в прошлом сезоне Бражко сыграл 29 матчей в аренде за "Заре", забив семь голов и отдав один ассист. Также хавбек проявил себя с лучшей стороны на молодежном Евро.