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Клуб Серии А интересуется хавбеком Динамо
Киевляне пока не готовы продавать своего игрока
Фото: Володимир Бражко
"Торино" обратилось к киевскому "Динамо" с предложением приобрести хавбека Владимира Бражко. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Итальянский клуб предлагал за 21-летнего игрока четыре миллиона евро плюс бонусы, но киевляне ответили отказом. Руководство "Динамо" не готово продавать своего футболиста за такую сумму.
Напомним, что в прошлом сезоне Бражко сыграл 29 матчей в аренде за "Заре", забив семь голов и отдав один ассист. Также хавбек проявил себя с лучшей стороны на молодежном Евро.
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