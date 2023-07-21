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Рух в контрольном матче переиграл Металлист 1925
Львовяне забивали в конце первого тайма
Фото: ФК Металіст 1925
В контрольном матче встречались представители УПЛ "Рух" и "Металлист 1925". Игра завершилась победой львовян – 2:0.
Оба мяча были забиты в конце первого тайма. Сначала на 37-й минуте открыл счет Теслюк, а на 45-й минуте Дидык установил окончательный результат. Таким образом, матч завершился уверенной победой львовской команды.
"Рух" - "Металлист 1925" - 2:0
Голы: Теслюк 37, Дидык 45
"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков, Ткачук (Червак 70), Курило (Капинус 70), Безуглый, Мартынюк (к) (Моура 46), Русин, Вачиберадзе, Бычек (Габелок 70), Абдуллаев (Дмитренко 46),
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