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Рух в контрольном матче переиграл Металлист 1925

Премьер-лига
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Львовяне забивали в конце первого тайма

Рух в контрольном матче переиграл Металлист 1925

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

В контрольном матче встречались представители УПЛ "Рух" и "Металлист 1925". Игра завершилась победой львовян – 2:0.

Оба мяча были забиты в конце первого тайма. Сначала на 37-й минуте открыл счет Теслюк, а на 45-й минуте Дидык установил окончательный результат. Таким образом, матч завершился уверенной победой львовской команды.

"Рух" - "Металлист 1925" - 2:0

Голы: Теслюк 37, Дидык 45

"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков, Ткачук (Червак 70), Курило (Капинус 70), Безуглый, Мартынюк (к) (Моура 46), Русин, Вачиберадзе, Бычек (Габелок 70), Абдуллаев (Дмитренко 46),

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
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