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Суркис отреагировал на предложение клуба из Серии А по трансферу хавбека Динамо – назвал его унизительным

Премьер-лига
(1 голосов)

4 миллиона евро плюс бонусы

Суркис отреагировал на предложение клуба из Серии А по трансферу хавбека Динамо – назвал его унизительным

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал отказ столичного клуба от предложения итальянского "Торино" о продаже игрока молодежной сборной Украины Владимира Бражко за 4 миллиона евро плюс бонусы. Слова Суркиса приводит журналист Владимир Зверов.

"Предложение "Торино" унизительное. Владимир Бражко – один из наших самых талантливых полузащитников. И он принесет в будущем пользу "Динамо". Все хотят покупать наших талантливых игроков за копейки. А если я начну продавать игроков по 4 миллиона, то у меня не будет команды!"

"Надо продавать так, как мы это сделали с Забарным, с Миколенко. Когда-то, когда Шевченко только начинал играть за основу "Динамо", нам предлагали продать его за 3 миллиона. Но мы понимали, что он будет стоить дороже".

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Торино (Турин) Владимир Бражко
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Источник:
t.me/ZverovProFootball

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Комментарии (5)
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Rostyslav Luchyshyn (Montreal)
21.07.2023 в 18:02
ігорьок, скільки таких талантів ви закопали через елементарну жадібність
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MaximSK (Киев)
21.07.2023 в 17:03
Он не игрок основы Динамо, по моему цена неплохая, но я не уверен что Бражко сможет сейчас завоевать место в основе Торино, есть много неудачных примеров к сожалению, тот же Супряга или Коваленко.
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Джим Слэйд (Харьков)
21.07.2023 в 17:47
Цена была бы неплохой, если бы стояла цель его продать. Но он сейчас у киевлян единственный нормальный опорник.
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Джим Слэйд (Харьков)
21.07.2023 в 17:48
За 4 млн можно было бы отдать Сидорчука, Андриевского и Шепелева вместе взятых. Но не Бражко.
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
21.07.2023 в 16:53
Принизливо, бо це лише один вечір в казіно Монако.
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