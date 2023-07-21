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Суркис отреагировал на предложение клуба из Серии А по трансферу хавбека Динамо – назвал его унизительным
4 миллиона евро плюс бонусы
Фото: ФК Динамо
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал отказ столичного клуба от предложения итальянского "Торино" о продаже игрока молодежной сборной Украины Владимира Бражко за 4 миллиона евро плюс бонусы. Слова Суркиса приводит журналист Владимир Зверов.
"Предложение "Торино" унизительное. Владимир Бражко – один из наших самых талантливых полузащитников. И он принесет в будущем пользу "Динамо". Все хотят покупать наших талантливых игроков за копейки. А если я начну продавать игроков по 4 миллиона, то у меня не будет команды!"
"Надо продавать так, как мы это сделали с Забарным, с Миколенко. Когда-то, когда Шевченко только начинал играть за основу "Динамо", нам предлагали продать его за 3 миллиона. Но мы понимали, что он будет стоить дороже".
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