Суркис отреагировал на предложение клуба из Серии А по трансферу хавбека Динамо – назвал его унизительным

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал отказ столичного клуба от предложения итальянского "Торино" о продаже игрока молодежной сборной Украины Владимира Бражко за 4 миллиона евро плюс бонусы. Слова Суркиса приводит журналист Владимир Зверов.

"Предложение "Торино" унизительное. Владимир Бражко – один из наших самых талантливых полузащитников. И он принесет в будущем пользу "Динамо". Все хотят покупать наших талантливых игроков за копейки. А если я начну продавать игроков по 4 миллиона, то у меня не будет команды!"

"Надо продавать так, как мы это сделали с Забарным, с Миколенко. Когда-то, когда Шевченко только начинал играть за основу "Динамо", нам предлагали продать его за 3 миллиона. Но мы понимали, что он будет стоить дороже".