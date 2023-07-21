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Полесье подписало долгосрочный контракт с экс-защитником Ингульца

Премьер-лига
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Артем Смоляков - игрок Полесья

Полесье подписало долгосрочный контракт с экс-защитником Ингульца

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" оформило контракт с 20-летним защитником Артемом Смоляковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 5 лет.

Смоляков – воспитанник академии днепровского "Днепра". До перехода в "Полесье" Артем выступал за "Ингулец". В прошлом сезоне футболист сыграл 28 матчей в Украинской Премьер-Лиге.

"Артем Смоляков – это очень перспективный игрок с точки зрения понимания игры, его скоростно-силовых качеств, технических характеристик. Все это позволит ему быстро понять принцип игры команды и интегрироваться в ту модель футбола, которую строит тренерский штаб "Полесье". Он достаточно трудоспособный футболист и это большой плюс, поскольку, при условии удачного развития его потенциала, Артем уже в ближайшие годы может стать игроком очень высокого уровня", — рассказывает о новом игроке команды тренер-аналитик "Полесья" Сергей Пинчук.

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В статье: Ингулец (Петрово) Полесье (Житомир)
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