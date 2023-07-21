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Минай в своем последнем летнем спарринге обыграли Металлист
Закарпатцы забили по голу в каждом из таймов
fcminaj.com
В пятницу, 21 июля, "
Закарпатцы в данном матче выглядели сильнее и закономерно победили 2:0, забив по голу в каждом из таймов.
На 12-й минуте успешно сыграл на добивании Твердохлеб, а на 58-й широкую атаку, которую начал Бандура, ударом с ближней дистанции завершил Вишневский.
"Минай" – "Металлист" 2:0
Голы: Твердохлеб, 12, Вишневский, 58
"Минай": Бандура, Дмитрук (Ременяк, 66), Солдат (Чуев, 75), Ю.Кравчук (Демиденко, 75), Немчанинов, Булеза (Рогозинский, 46), Петько (Панасенко, 46), Ралюченко (Витенчук, 46), Тверь 66), Вишневский (Гуничев, 61)
"Металлист": Фастов, Бусько, Абрамов, Габриэль, Вернаттус (Горяинов, 79), Чидомере (Цвиренко, 68), Мораренко (Ян, 46), Дегтярь (Рязанцев, 46), Багачанский, Кайдалов, Синчук
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