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Днепр-1 может подписать бразильского форварда, игравшего в клубе из концерна Red Bull

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб готовит предложение

Днепр-1 может подписать бразильского форварда, игравшего в клубе из концерна Red Bull

фото - СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" заинтересован в подписании бразильского форварда 2003-го года рождения. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

Футболист принадлежит клубу Retrô FC, но последний год провел в аренде в ФК "Брагантино". Это клуб, являющийся частью концерна Red Bull. В команде U20 "Брагантино" на протяжении последнего года отыграл 43 матча, забил 17 голов.

Известно, что кандидатуру центрального нападающего одобрил тренерский штаб "Днепра-1". Украинский клуб готовит свое предложение для бразильцев.

Добавим, что в это межсезонье "Днепр-1" уже усилился бразильским легионером Виктиньо.

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В статье: СК Днепр-1
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