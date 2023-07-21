Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 может подписать бразильского форварда, игравшего в клубе из концерна Red Bull
Клуб готовит предложение
фото - СК Дніпро-1
"Днепр-1" заинтересован в подписании бразильского форварда 2003-го года рождения. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.
Футболист принадлежит клубу Retrô FC, но последний год провел в аренде в ФК "Брагантино". Это клуб, являющийся частью концерна Red Bull. В команде U20 "Брагантино" на протяжении последнего года отыграл 43 матча, забил 17 голов.
Известно, что кандидатуру центрального нападающего одобрил тренерский штаб "Днепра-1". Украинский клуб готовит свое предложение для бразильцев.
Добавим, что в это межсезонье "Днепр-1" уже усилился бразильским легионером Виктиньо.
Популярное сейчас
- Российские силовики задержали Игоря Стрелкова. Его обвиняют в экстремизме
- Состоялась жеребьевка первого и второго раундов Кубка Украины
- Цифры по артиллерии и БПЛА – самые высокие. Генштаб – о потерях россиян за 20 июля
- Полесье разорвало контракт с голкипером
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО