Невертон: Шахтер действительно хорошо знают в Бразилии

Новичок "Шахтера" бразилец Невертон дал первое интервью в качестве игрока донецкой команды.

– Какие эмоции после знакомства с командой?

– Я хотел бы поблагодарить всех членов администрации клуба, болельщиков, которые прислали много сообщений в инстаграм с поздравлениями и словами поддержки, а также игроков команды, которые очень хорошо меня приняли.

– Следил ли раньше за "Шахтером" и что можешь сказать о команде?

– Да, конечно, я уже давно знаю "Шахтер", следил за клубом еще со времен, когда здесь играл мой соотечественник Дентиньо. Это очень известный клуб, который действительно хорошо знают в Бразилии и который заслуживает того, чтобы достичь большого успеха.

– Назови свои главные игровые качества и какие цели ставишь на будущий сезон?

– Считаю, мое сильное качество заключается в том, что я смогу быстро интегрироваться и сработаться с новыми партнерами как можно лучше. Уверяю, что сделаю все возможное, чтобы помочь команде во всем.

– Сейчас тяжелые времена для Украины. Что бы ты мог сказать в поддержку болельщиков "Шахтера" и всех украинцев?

– Я бы хотел сказать, что желаю Украине всего наилучшего, а это значит, что мы вместе в этой борьбе.