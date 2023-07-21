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Невертон: Шахтер действительно хорошо знают в Бразилии

Премьер-лига
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Бразилец подписал контракт с горняками

Невертон: Шахтер действительно хорошо знают в Бразилии

shakhtar.com

Новина українською

Новичок "Шахтера" бразилец Невертон дал первое интервью в качестве игрока донецкой команды.

– Какие эмоции после знакомства с командой?

– Я хотел бы поблагодарить всех членов администрации клуба, болельщиков, которые прислали много сообщений в инстаграм с поздравлениями и словами поддержки, а также игроков команды, которые очень хорошо меня приняли.

– Следил ли раньше за "Шахтером" и что можешь сказать о команде?

– Да, конечно, я уже давно знаю "Шахтер", следил за клубом еще со времен, когда здесь играл мой соотечественник Дентиньо. Это очень известный клуб, который действительно хорошо знают в Бразилии и который заслуживает того, чтобы достичь большого успеха.

– Назови свои главные игровые качества и какие цели ставишь на будущий сезон?

– Считаю, мое сильное качество заключается в том, что я смогу быстро интегрироваться и сработаться с новыми партнерами как можно лучше. Уверяю, что сделаю все возможное, чтобы помочь команде во всем.

– Сейчас тяжелые времена для Украины. Что бы ты мог сказать в поддержку болельщиков "Шахтера" и всех украинцев?

– Я бы хотел сказать, что желаю Украине всего наилучшего, а это значит, что мы вместе в этой борьбе.

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В статье: Шахтер (Донецк) Невертон
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Источник:
ФК Шахтар

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