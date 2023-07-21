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СМИ: Металлист 1925 заплатил за Сидорова 100 тысяч евро
Также запорожцы получат процент от последующей продажи игрока
Фото: ФК Металіст 1925
Стало известно, сколько заплатил "Металлист 1925" за
По информации Sport.ua, за переход своего бомбардир запорожцы получили 100 тысяч евро компенсации.
Кроме того, запорожский клуб также получит определенный бонусный процент от будущей продажи нападающего.
В прошлом сезоне в рамках Первой лиги нападающий отличился за МФК "Металлург" Запорожья 11 голами в 23 матчах. С этим показателем Сидоров поделил второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с Денисом Галатой из "Кремня".
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