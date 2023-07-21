СМИ: Металлист 1925 заплатил за Сидорова 100 тысяч евро

Стало известно, сколько заплатил "Металлист 1925" за форварда "Металлиста" Алексея Сидорова .

По информации Sport.ua, за переход своего бомбардир запорожцы получили 100 тысяч евро компенсации.

Кроме того, запорожский клуб также получит определенный бонусный процент от будущей продажи нападающего.

В прошлом сезоне в рамках Первой лиги нападающий отличился за МФК "Металлург" Запорожья 11 голами в 23 матчах. С этим показателем Сидоров поделил второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с Денисом Галатой из "Кремня".