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СМИ: Металлист 1925 заплатил за Сидорова 100 тысяч евро

Премьер-лига
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Также запорожцы получат процент от последующей продажи игрока

СМИ: Металлист 1925 заплатил за Сидорова 100 тысяч евро

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Стало известно, сколько заплатил "Металлист 1925" за форварда "Металлиста" Алексея Сидорова.

По информации Sport.ua, за переход своего бомбардир запорожцы получили 100 тысяч евро компенсации.

Кроме того, запорожский клуб также получит определенный бонусный процент от будущей продажи нападающего.

В прошлом сезоне в рамках Первой лиги нападающий отличился за МФК "Металлург" Запорожья 11 голами в 23 матчах. С этим показателем Сидоров поделил второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с Денисом Галатой из "Кремня".

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Металлург (Запорожье)
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Источник:
sport.ua

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