Алексей Сидоров: Мой кумир среди украинских игроков - Евгений Селезнев

Новичок " Металлиста 1925 " Алексей Сидоров, который этим летом перешел в харьковский клуб из "Металлурга", поделился впечатлениями от пребывания в новом коллективе и рассказал, чего хочет достичь в рядах харьковчан.

– Приветствуем в семье "Металлиста 1925". Расскажи, пожалуйста, как и насколько стремительно происходил твой переход в наш клуб?

– Спасибо за поздравления. Смотрите, этими вопросами занимался агент. Он вел переговоры, когда было предложение какое-то, он мне звонил и рассказывал, что есть вот такое предложение. Также, когда в клуб звонили, мне говорили руководители, что есть еще вот такие предложения. Самое главное, что клубы договорились между собой, поэтому я счастлив оказаться в "Металлисте 1925" и сделаю все возможное, чтобы приносить пользу команде: забивать мячи, отдавать передачи и радовать болельщиков своей игрой.

Читайте также Металлист 1925 перехватил у Днепра-1 одного из лучших бомбардиров Первой лиги прошлого сезона

– Успел уже с кем-то подружиться, возможно, кого-то знал раньше?

– Да, я раньше был знаком с Андреем Чируком и Абдуллой Абдуллаевым, еще по детско-юношеской школе. Также со многими ребятами пересекались на футбольном поле, когда играли друг против друга. Вообще здесь очень хороший коллектив, хорошие ребята, поэтому, я думаю, что проблем с адаптацией не должно быть.

– Ты к нам перешел из "Металлурга", до того выступал на детско-юношеском уровне за старый "Металлист", который прекратил существование, "Азовсталь". Принципиально выбираешь команды, которые имеют в названии металлургическую или промышленную составляющую?

– Да, это очень забавная ситуация получается. Видимо, Бог связывает меня с такими командами, у которых название начинается с "металл". Хорошо что есть такие команды, которые интересуются и в которых я играю.

– Ты привлек внимание футбольной общественности в прошлом сезоне качественно и результативно выступая в "Металлурге" на острие атаки? Ты именно игрок исключительно острия или можешь сыграть из глубины или с фланга? Расскажи о себе, как об игроке, в каком стиле любишь действовать на футбольном поле?

– Смотрите, в "Металлурге" меня тренер использовал, как нападающего. У нас были разные схемы, как с одним форвардом, так и с двумя. Но я всегда действовал на острие. На детско-юношеском уровне, вообще, почти во всех командах я действовал исключительно на острие. Только в академии "Шахтера" меня использовали на разных позициях. Я играл нападающего, вингера, и в центре поля и даже флангового защитника. Поэтому, если тренер скажет, что он видит меня на другой позиции, то я только за, поскольку хочу приносить пользу команде.

– Но на какой именно позиции комфортно играть именно тебе?

– Нападающего.

– Кто твои футбольные кумиры среди украинских и зарубежных игроков?

– Украинский игрок – это Евгений Селезнев, который уже закончил карьеру. Потому что он из моего города. Я маленьким ходил на стадион, на "Донбасс Арену" и помню, как он забил гол ударом "через себя". Тогда, видимо, я из-за него и пошел на футбол. Мне отец говорил, что этот парень из нашего города. А из европейских мне нравился очень Кун Агуэро, он также завершил карьеру. А сейчас топы это Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски, которые забивают кучу мячей. Они действительно показывают топовый класс.

– А за какие команды в мире болеешь?

– Раньше я болел за "Барселону", когда там был Месси. Сейчас я также поддерживаю их, болею, смотрю матчи. В Италии мне нравится "Милан". А прошлый сезон это, пожалуй, "Манчестер Сити". Я смотрел за ними, это была команда, которая, я считаю, действительно была самой сильной и является самой сильной сейчас в мире.

– А за какую команду ты болел на чемпионате мира?

– За Аргентину.

– Расскажи для болельщиков, которые с тобой мало знакомы, чтобы лучше познакомились, как ты проводишь свободное время?

– Когда есть свободное время, я могу посмотреть фильм, провести время с друзьями, почитать какую-то книгу, английский язык поучить. Он сейчас очень важен, я считаю, для спортсменов особенно. И поиграть с ребятами можно в какие-то игры на телефоне или на приставке.

– В процентном соотношении, если взять любишь больше активный отдых или пассивный, потому что профессия у тебя активная, что ты выбираешь, когда есть свободное время или отпуск?

– Когда отпуск, то неделю вообще ничего не делаю, отдыхаю психологически, морально, физически, а потом работаю в зале, индивидуально, дорабатываю.

– Ты сказал, что фильмы смотришь, что можешь посоветовать болельщикам посмотреть?

– Среди последних мне очень понравился – это "Переводчик". Новый фильм, который недавно вышел, очень хороший.