Матч Шахтера против Тоттенхэма станет прощальным для Андрея Пятова

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов, который по завершению сезона решил завершить с карьерой игрока , проведет прощальный матч.

Как сообщил сам кипер, это будет благотворительный матч "горняков" с "Тоттенхэмом".

"Для меня большая честь сыграть свой прощальный матч в Лондоне, на таком стадионе. Тем более в матче, целью которого является помощь Украине и украинцам. Насколько мне известно, на стадионе ожидается 50 тысяч болельщиков. Уверен, что зрители получат удовольствие от игры "Тоттенхема" и "Шахтера".

Очень приятно, что клуб дал мне возможность сыграть в этом благотворительном матче. Готовлюсь к игре, стараюсь всегда быть в тонусе. И с нетерпением жду 6 августа", — сказал Андрей Пятов.