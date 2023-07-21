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Матч Шахтера против Тоттенхэма станет прощальыім для Андрея Пятова
Кипер примет участие в благотворительном поединке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов, который по завершению сезона решил
Как сообщил сам кипер, это будет благотворительный матч "горняков" с "Тотетнхэмом".
"Для меня большая честь сыграть свой прощальный матч в Лондоне, на таком стадионе. Тем более в матче, целью которого является помощь Украине и украинцам. Насколько мне известно, на стадионе ожидается 50 тысяч болельщиков. Уверен, что зрители получат удовольствие от игры "Тоттенхема" и "Шахтера".
Очень приятно, что клуб дал мне возможность сыграть в этом благотворительном матче. Готовлюсь к игре, стараюсь всегда быть в тонусе. И с нетерпением жду 6 августа", — сказал Андрей Пятов.
Напомним, что контрольный матч между "горняками" и "шпорами" состоится 6 августа на домашней арене "шпор" в Лондоне. Начало встречи – в 14.00.
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