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ЛНЗ представил два комплекта формы на новый сезон - ФОТО
Черкасский клуб будет играть в бренде Macron
fc-lnz.com
Черкасский
С грядущего чемпионата черкасский клуб будет играть в бренде Macron. Премиум партнер клуба – VBET.
Домашняя форма выполнена в традиционных фиолетовых оттенках, выездная – в белых цветах.
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