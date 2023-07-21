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ЛНЗ представил два комплекта формы на новый сезон - ФОТО

Премьер-лига
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Черкасский клуб будет играть в бренде Macron

ЛНЗ представил два комплекта формы на новый сезон - ФОТО

fc-lnz.com

Новина українською

Черкасский ЛНЗ представил два комплекта формы на свой дебютный сезон в УПЛ.

С грядущего чемпионата черкасский клуб будет играть в бренде Macron. Премиум партнер клуба – VBET.

Домашняя форма выполнена в традиционных фиолетовых оттенках, выездная – в белых цветах.

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В статье: ЛНЗ (Черкассы)
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