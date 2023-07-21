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Начало матча 1-го тура УПЛ Александрия - Кривбасс перенесено на 19:00

Премьер-лига
(2 голосов)

Дата остается прежней - 30 июля

Начало матча 1-го тура УПЛ Александрия - Кривбасс перенесено на 19:00

t.me/fckryvbas

Новина українською

Изменилось время начала матча 1-го тура УПЛ, в котором "Александрия" примет "Кривбасс".

Как сообщает пресс-служба криворожского клуба, дирекция УПЛ по согласию обеих клуба перенесла начало матча с 15:00 на 19:00.

Причины сдвига не сообщаются.

Напомним, что поединок состоится 30 июля.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия
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