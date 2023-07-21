Премьер-лига
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Начало матча 1-го тура УПЛ Александрия - Кривбасс перенесено на 19:00
Дата остается прежней - 30 июля
t.me/fckryvbas
Изменилось время начала матча 1-го тура
Как сообщает пресс-служба криворожского клуба, дирекция УПЛ по согласию обеих клуба перенесла начало матча с 15:00 на 19:00.
Причины сдвига не сообщаются.
Напомним, что поединок состоится 30 июля.
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Источник:Телеграм Кривбасу
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