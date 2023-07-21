Впечатляющий камбэк. Ворскла за последние 10 минут забила три гола польскому Рекорду

Полтавская "Ворскла" провела свой заключительный спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Польше.

В пятницу, 21 июля, соперником полтавчан была местная команда "Рекорд" (Бельско-Бяла), которая выступает в четвертом дивизионе Польши.

Матч получился результативным, и даже, можно сказать, веселым. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев, однако после перерыва полтавчане пришли в себя и в последние 10 минут матча смогли сотворить камбэк, забив три сухих гола и вырвав победу.

4:3. "Ворскла" завершает свой сбор и уже в четверг сыграет свой первый матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы".

"Рекорд" (Бельско-Бяла, Польша) - "Ворскла" 3:4

Голы: Валуш (4), Свидерски (20), Новак (45, с пенальти) – Пердута (41), Степанюк (80, с пенальти), игрок на просмотре (84), Нестеренко (88)