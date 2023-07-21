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Впечатляющий камбэк. Ворскла за последние 10 минут забила три гола польскому Рекорду
Так бі и в официальніх матчах
Piotr Słonka
Полтавская
В пятницу, 21 июля, соперником полтавчан была местная команда "Рекорд" (Бельско-Бяла), которая выступает в четвертом дивизионе Польши.
Матч получился результативным, и даже, можно сказать, веселым. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев, однако после перерыва полтавчане пришли в себя и в последние 10 минут матча смогли сотворить камбэк, забив три сухих гола и вырвав победу.
4:3. "Ворскла" завершает свой сбор и уже в четверг сыграет свой первый матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы".
"Рекорд" (Бельско-Бяла, Польша) - "Ворскла" 3:4
Голы: Валуш (4), Свидерски (20), Новак (45, с пенальти) – Пердута (41), Степанюк (80, с пенальти), игрок на просмотре (84), Нестеренко (88)
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