Смоляков: Мне очень нравится, что Полесье впервые вышло в УПЛ, и уже стремится выступать в еврокубках

Новичок "Полесья" Артем Смоляков в комментарии пресс-службе клуба поделился впечатлениями от перехода в житомирскую команду.

- Чем тебя заинтересовало "Полесье"? Почему решил выбрать этот клуб для продолжения карьеры?

– Я следил за командой, еще когда она выступала в первой лиге. Мне в целом был очень интересен этот проект. Мне очень нравится, что команда впервые вышла в УПЛ и уже стремится выступать в еврокубках. Поэтому, когда я получил предложение, я с радостью откликнулся на него.

- Ты поработал с командой на сборах, какое впечатление от коллектива?

– Когда я прилетел на сборы в Австрию, партнеры очень тепло меня встретили. Сразу помогли адаптироваться в коллективе. В целом тренерский штаб, персонал клуба – все на очень высоком уровне. Я рад, что стал частью этого проекта. У меня очень положительные впечатления от команды и клуба, – сказал Смоляков.

Ранее Артем был игроком "Ингульца" из Петрового. Этот клуб Смоляков покинул накануне.