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Ременяк: В следующем сезоне будет острое соперничество как среди лидеров, так и внизу турнирной таблицы

Премьер-лига
(2 голосов)

Игрок предсказывает интересный чемпионат

Ременяк: В следующем сезоне будет острое соперничество как среди лидеров, так и внизу турнирной таблицы

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

Новичок "Миная" Артур Ременяк рассказал, как он оказался в закарпатской команде:

– Когда стало известно, что "Львов" не будет стартовать в Первой лиге, мой агент сообщил, что несколько клубов хотят видеть меня у себя. Самое конкретное предложение было от "Миная", поэтому я после непродолжительных осмотров и подписал с ним двухлетний контракт.

– Но ведь у тебя был действующий контракт со "Львовом" и, видимо, "Миную" пришлось заплатить компенсацию?

- Нет, еще до осмотра в Ужгороде я со "Львовом" разорал деловые отношения по обоюдному согласию сторон.

– Что скажешь о тренировочном процессе в "Минае"?

– Сначала было очень тяжело. Тем не менее, я много пропустил. Когда "горожане" уже начали подготовку, я только занимался дома по индивидуальной программе. Сейчас уже легче преодолевать нагрузку.

– На каких позициях Шаран тебя использовал в спаррингах?

– На разных флангах полузащиты, хотя мне удобнее играть дело. Впрочем, главное оказаться полезным команде.

– Какие ожидания от нового сезона?

– Будет острое соперничество как среди лидеров, так и внизу турнирной таблицы. От этого только выиграют поклонники футбола. Очень хочется оправдать надежду Шарана и помочь "Минаю" выступить не хуже, чем в предыдущем чемпионате, - сказал Ременяк.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
Sport.uа

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