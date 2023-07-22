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Минай будет сотрудничать с ФК Львов Романа Михайлива

Премьер-лига
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Речь идет об объединении команд U19

Минай будет сотрудничать с ФК Львов Романа Михайлива

Фото: sportyvka.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" и ДЮСШ "ФК Львов" договорились о сотрудничестве. Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, речь идет об объединении команды U19 под брендом "Миная" на базе академии ДЮСШ "ФК Львов" Романа Михайлива.

В одну команду будут объединены лучшие футболисты 17-18-ти лет. Команда будет жить и играть во Львове под руководством местных тренеров, будут использованы инфраструктурные ресурсы академии Романа Михайлива, но будет выступать команда под названием "Минай U19".

Стороны считают такой шаг взаимовыгодным. Это объединение сможет решить логистические нагрузки и проблему дефицитов тренировочных полей, которые сейчас есть в Ужгороде.

Надо добавить, что речь идет исключительно о ДЮСШ "ФК Львов" Романа Михайлива, а не ФК "Львов" Богдана Копытко (это разные юридические лица).

Профессиональная команда Миная остается "Минаем" и будет использовать свои ресурсы.

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В статье: ДЮСШ ФК Минай
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