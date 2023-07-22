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Сефери перешел в клуб из ОАЭ

Премьер-лига
(1 голосов)

Аренда будет действовать до следующего лета

Сефери перешел в клуб из ОАЭ

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Футбольный клуб "Бани Яс" из Объединенных Арабских Эмиратов арендовал форварда "Ворсклы" Таулянта Сефери.

Полтавчане заявили, что аренда рассчитана всего на один год. При этом контракт с клубом будет действовать до лета 2025 года.

Таулянт стал игроком "Ворсклы" прошлым летом. В прошлом сезоне с 13 голами в 28 матчах УПЛ вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата.

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В статье: Ворскла (Полтава) Бани Яс (ОАЭ) Таулянт Сефери
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Источник:
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