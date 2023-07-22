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Сефери перешел в клуб из ОАЭ
Аренда будет действовать до следующего лета
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Футбольный клуб "Бани Яс" из Объединенных Арабских Эмиратов арендовал форварда "Ворсклы" Таулянта Сефери.
Полтавчане заявили, что аренда рассчитана всего на один год. При этом контракт с клубом будет действовать до лета 2025 года.
Таулянт стал игроком "Ворсклы" прошлым летом. В прошлом сезоне с 13 голами в 28 матчах УПЛ вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата.
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Источник:Facebook ФК "Ворскла"
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