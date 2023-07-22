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Фанаты Жироны настаивают на подписании Довбыка
В твиттере они организовали флешмоб #FreeDovbyk
Фото: Александр Приходько
Фанаты испанской "Жироны" в соцсети твиттер организовали флешмоб #FreeDovbyk. Болельщики клуба требуют трансфера украинского нападающего.
Сейчас идут переговоры по форварду между "Днепром-1" и клубом Примеры. Журналист Игорь Цыганик утверждает, что "Жирона" готова заплатить за игрока 5-7 млн евро. Днепряне запрашивают 15 млн евро.
Недавно испанский клуб покинул центральный нападающий Кастельянос, который находился в команде на правах аренды.
Напомним, что контракт Артема с "Днепром-1" рассчитан до 2025 года.
Esto acaban de decir en Ucrania sobre la situación y futuro de Dovbyk relacionado con el Girona. Solo una cosa tengo que decir: ¡ LIBERARLO @clubdnipro1, #FreeDovbyk ! pic.twitter.com/A1RmbVCu3D— ???????????????????????????????????????? ???????? (Дитина ) (@BillyElNen_GFC) July 21, 2023
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