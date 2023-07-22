Фанаты Жироны настаивают на подписании Довбыка

Фанаты испанской "Жироны" в соцсети твиттер организовали флешмоб #FreeDovbyk. Болельщики клуба требуют трансфера украинского нападающего.

Сейчас идут переговоры по форварду между "Днепром-1" и клубом Примеры. Журналист Игорь Цыганик утверждает, что "Жирона" готова заплатить за игрока 5-7 млн евро. Днепряне запрашивают 15 млн евро.

Недавно испанский клуб покинул центральный нападающий Кастельянос, который находился в команде на правах аренды.

Напомним, что контракт Артема с "Днепром-1" рассчитан до 2025 года.