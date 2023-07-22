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Фанаты Жироны настаивают на подписании Довбыка

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

В твиттере они организовали флешмоб #FreeDovbyk

Фанаты Жироны настаивают на подписании Довбыка

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Фанаты испанской "Жироны" в соцсети твиттер организовали флешмоб #FreeDovbyk. Болельщики клуба требуют трансфера украинского нападающего.

Сейчас идут переговоры по форварду между "Днепром-1" и клубом Примеры. Журналист Игорь Цыганик утверждает, что "Жирона" готова заплатить за игрока 5-7 млн евро. Днепряне запрашивают 15 млн евро.

Недавно испанский клуб покинул центральный нападающий Кастельянос, который находился в команде на правах аренды.

Напомним, что контракт Артема с "Днепром-1" рассчитан до 2025 года.

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В статье: Артем Довбык Жирона СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Albel (Севастополь)
22.07.2023 в 17:52
Цыганык только про Динамо может знать какой-никакой инсайд, и то - шо услышал от игроков и тренеров, когда они мимо пробегали, то и выкладывает в своем бложике. но инфу про игроков из других клубов выкладывать со слов Цыганыка - это дурной тон
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Cassid (Kiev)
22.07.2023 в 17:46
Цыганык конечно днище
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Доктор Хаймарс
22.07.2023 в 17:42
Цыган - Довбык - GironaUA
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