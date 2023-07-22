Шахтер одержал первую победу в спарринговых матчах в Нидерландах

Донецкий "Шахтер" в последнем матче летних сборов в Нидерландах обыграл местный "Утрехт" со счетом 4:2. Это первая победа "горняков" в выездных спаррингах.

Открыл счет в матче Траоре на второй минуте. Вьюнник удвоил счет на 31-й. Во втором тайме было забито наибольшее количество мячей. Сначала третий гол за "горняков" забил Судаков на 58. Позже представители Эредивизи смогли отыграть два мяча. С разницей в две минуты использовали свои моменты Клайбер и Бусаид. На забитые мячи ответил Ярослав Ракицкий, который окончательно поставил точку в матче на 84 минуте.

Таким образом, "Шахтер" одержал одну победу на летних сборах в Нидерландах. До этого они проиграли "Аяксу", "Дордрехту", греческим "Афинам" и "АЗ".

Товарищеский матч. 22 июля

"Утрехт" - "Шахтер" 2:4

Голы: Клайбер (80), Бусаид (82) - Траоре (2), Вьюнник (31), Судаков (58), Ракицкий (84).

Основной состав: Резник, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Вьюнник, Траоре.

Запасные: Пузанков, Трубин, Твардовский, Конопля, Фарина, Козик, Педриньо, Ракицкий, Корниенко, Кастилло, Кащук, Очеретько, Назарина, Невертон, Глущенко, Тоиров, Сикан, Келси.