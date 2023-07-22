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Утрехт - Шахтер 2:4. Горняки закрывают сбор. Видео обзор матча
Результативная победа подопечных ван Леувена
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В последнем матче летнего сбора в Нидерландах команда Патрика ван Леувена разгромно обыграла "Утрехт". Команды на обоих забили шесть голов. "Горняки" пропустили в конце поединка два гола, однако украинская команда лидировала в счете на протяжении всего матча.
Контрольный поединок
"Утрехт" – "Шахтер" 2:4
Голы: Клайбер 79, Буссаид 82 - Траоре 2, Вьюнник 30+1, Судаков 58, Ракицкий 84
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