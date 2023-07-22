  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Утрехт - Шахтер 2:4. Горняки закрывают сбор. Видео обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Утрехт - Шахтер 2:4. Горняки закрывают сбор. Видео обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Результативная победа подопечных ван Леувена

Утрехт - Шахтер 2:4. Горняки закрывают сбор. Видео обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

В последнем матче летнего сбора в Нидерландах команда Патрика ван Леувена разгромно обыграла "Утрехт". Команды на обоих забили шесть голов. "Горняки" пропустили в конце поединка два гола, однако украинская команда лидировала в счете на протяжении всего матча.

Контрольный поединок

"Утрехт" – "Шахтер" 2:4

Голы: Клайбер 79, Буссаид 82 - Траоре 2, Вьюнник 30+1, Судаков 58, Ракицкий 84

По теме
yellow-arrow
Результативная ничья. Полесье устроило перестрелку с Колосом
yellow-arrow
Форвард Динамо Рамирес уже прибыл в Медельин для прохождения медосмотра
yellow-arrow
Заря уступила Ружомбероку в заключительном поединке летних сборов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Утрехт (Нидерланды)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде