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Результативная ничья. Полесье устроило перестрелку с Колосом
Дубль у новичка волков
Фото: ФК Полесье
В рамках товарищеского поединка "Полесье" сыграло с "Колосом". Команды устроили голевую перестрелку. Матч закончился со счетом 3:3.
Дублем за "волков" отметился новичок команды Бени Макуана, который присоединился к команде за 250 тысяч евро. Сначала он открыл счет в матче на 2-й минуте, реализовав выход один на один. Позже на 66, вингер сделал дубль.
Каждый раз ковалевский клуб отыгрывал пропущенный мяч, после того, как "Полесье" выходило вперед. Последний гол был забит на 81-й минуте.
Товарищеский поединок. 22 июля
Колос - Полесье 3:3 (2:2)
Голы: 0:1 - 3 Макуана, 1:1 - 39 Демченко, 1:2 - , 2:2 - Демченко, 2:3 - 67 Макуана, 3:3 - 81 Великан
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