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Суркис: В предстоящем сезоне болельщики будут радоваться хорошей игре Динамо и результатам
Президент киевлян оценил подготовку команды к новой кампании
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Сейчас киевское "Динамо" под руководством Мирчи Луческу проводит тренировочные сборы в Австрии. Президент "бело-синих" Игорь Суркис поделился впечатлениями от подготовки подопечных румынского специалиста к новому сезону.
- Этот сбор прошел очень хорошо. Я постоянно общаюсь с главным тренером и его помощниками, все идет по плану. Команда находится в хорошем состоянии – как психологическом, так и спортивном. Итак, надеюсь, что болельщики в будущем сезоне будут радоваться нашей хорошей игре и результатам.
- В команду вернулась легенда – Андрей Ярмоленко, что положительно сказалось на атмосфере в коллективе и игре команды. Как долго вы вели с ним переговоры?
– Я год назад начал вести переговоры о возвращении Ярмоленко. И мне понравилось, что он мне не отказал. Андрей говорил мне, что вернуться в "Динамо" – это тоже его мечта. У Ярмоленко очень хорошая память, он отлично помнит, кто его воспитывал. Не просто так я ему говорил: "Сынок, пора домой". Это было от души. Я считаю, что Ярмоленко принесет много пользы команде, и все ребята будут прогрессировать, тренируясь и играя рядом с ним.
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