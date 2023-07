Шахтер подписал воспитанника Пармы - Николо Скира

Донецкий "Шахтер" подписал воспитанника академии "Пармы" Ибрагима Дабо. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Инсайдер информирует, что "горняки" подписали контракт с французом на 3 года, а именно до конца сезона 2025/26.

Последние 5 сезонов Дабо провел в структуре итальянской "Пармы".

Done Deal! Ibrahima #Dabo (born in 2005) to #Shakhtar. Contract until 2026. #transfers pic.twitter.com/PopFd8g4rB