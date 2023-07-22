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Шахтер подписал воспитанника Пармы - Николо Скира
Известна продолжительность сделки
Twitter Nicolò Schira
Донецкий "Шахтер" подписал воспитанника академии "Пармы" Ибрагима Дабо. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Инсайдер информирует, что "горняки" подписали контракт с французом на 3 года, а именно до конца сезона 2025/26.
Последние 5 сезонов Дабо провел в структуре итальянской "Пармы".
Done Deal! Ibrahima #Dabo (born in 2005) to #Shakhtar. Contract until 2026. #transfers pic.twitter.com/PopFd8g4rB— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2023
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
22.07.2023 в 21:52
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