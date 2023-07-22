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Шахтер подписал воспитанника Пармы - Николо Скира

Премьер-лига
(1 голосов)

Известна продолжительность сделки

Шахтер подписал воспитанника Пармы - Николо Скира

Twitter Nicolò Schira

Новина українською

Донецкий "Шахтер" подписал воспитанника академии "Пармы" Ибрагима Дабо. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Инсайдер информирует, что "горняки" подписали контракт с французом на 3 года, а именно до конца сезона 2025/26.

Последние 5 сезонов Дабо провел в структуре итальянской "Пармы".

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В статье: Шахтер (Донецк) Николо Скира
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
22.07.2023 в 21:52
Вингеропад прям какой-то.Защитника Шахтер поискать не хочет?Или опорника тарасового профайла?
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