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Александрия и Черноморец выдали суперрезультативный спарринг
Нападающий моряков продолжает голевую стабильность
upl.ua
Сегодня состоялся контрольный матч, в котором сошлись коллеги по УПЛ – «Александрия» и одесский «Черноморец». Игра, проходившая на КСК «Ника» в Александрии, завершилась с хоккейным счетом – 4:5 в пользу гостей. В составе команды Руслана Ротаня отличились Андрей Андрейчук, Даниил Скорко, Иван Матюшенко и Евгений Смирный, а за «моряков» забивали Илья Путря, Богдан Бойчук, Андрей Штогрин (два) и Виталий Ермаков.
Интересно, что для новобранца «Черноморца» Бойчука этот гол стал уже 7-м в межсезонье. До этого он расписывался в воротах всех спарринг-партнеров из низших лиг.
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