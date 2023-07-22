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Александрия и Черноморец выдали суперрезультативный спарринг

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий моряков продолжает голевую стабильность

Александрия и Черноморец выдали суперрезультативный спарринг

upl.ua

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялся контрольный матч, в котором сошлись коллеги по УПЛ – «Александрия» и одесский «Черноморец». Игра, проходившая на КСК «Ника» в Александрии, завершилась с хоккейным счетом – 4:5 в пользу гостей. В составе команды Руслана Ротаня отличились Андрей Андрейчук, Даниил Скорко, Иван Матюшенко и Евгений Смирный, а за «моряков» забивали Илья Путря, Богдан Бойчук, Андрей Штогрин (два) и Виталий Ермаков.

Интересно, что для новобранца «Черноморца» Бойчука этот гол стал уже 7-м в межсезонье. До этого он расписывался в воротах всех спарринг-партнеров из низших лиг.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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