Гендиректор Руха: Полесье и Шахтер трижды переобулись в полете. Позавчера все вместе за УПЛ ТВ. Сейчас - XSPORT

Генеральный директор львовского "Руха" Игорь Дедышин в интервью для журналистов Tribuna.com рассказал, почему проект транслирования матчей УПЛ на XSport не был воплощен в жизнь и высказался о потенциальной возможности показа поединков украинского первенства на платформе Youtube.

– Почему не состоялся проект по XSPORT?

Чуть-чуть неприятно на эту тему говорить. Меня сильно "коробит", когда вспоминаю эту ситуацию. По XSPORT "топил" Александр Денисов. Помните, что произошло в минувшие выходные? В субботу, 15 июля, Александр Денисов делает заявление от имени "Полесья", что "Полесье" заходит в УПЛ ТВ. Фразу о торте все читали. А в воскресенье Денисов берет трубку и начинает обзванивать клубы – как минимум два, я знаю 100%, что он звонил по телефону, – и убеждает переходить на XSPORT.

То есть, вчера ты за УПЛ ТВ, а сегодня ты агитируешь за XSPORT, где владельцем является Борис Колесников, действующий на сегодня вице-президент "Шахтера". И о связях Колесникова с Денисовым известно всем – это тоже не секрет.

Также XSPORT очень активно лоббировал и "Шахтер", где лично Сергей Палкин тоже обзванивал людей и убеждал, что нужно идти на XSPORT.

"Полесье" и "Шахтер" через пять дней трижды переобулись в полете. Позавчера были за УПЛ ТВ – все мы вместе, мы до конца и т.д. – потом предали УПЛ-ТВ, начав продвигать XSPORT – частный телеканал, частную платформу, дающую конфликт интересов, дает прямую связь между "Шахтером" и владельцами XSPORT, а потом, когда поняли, что их идея провалилась, быстренько "присоседились" на УПЛ ТВ. То есть, "Шахтер", как всегда, хотел выловить золотую рыбку в мутной водичке, которую сам и смутил.

Ребята, где мораль? Какое у вас моральное право вообще после всего, что вы сделали, здесь всем нам рассказывать, как нам жить?

– Возвращаясь к теме ютуба. Насколько я понимаю, ютуб дает возможность сделать геоблокинг: в пределах Украины транслировать бесплатно, а за границей – платно.

– Я против того, чтобы включать любой геоблокинг и любые ограничения, если мы говорим, что первый год мы доносим максимальную информацию о нашем продукте, что мы хотим, чтобы его смотрели миллионы, а из тех миллионов через год, условно говоря, сотни тысяч перешли на платные OTT-сервисы, и мы, как УПЛ ТВ и клубы, начали за УПЛ ТВ и клубы.

– Как на заседании реагируют другие клубы?

– Я не хочу в этом сильно углубляться и кому-то давать оценки. Это не совсем корректно. Понимаете, у нас последние заседания превратились в лекцию Артема Панченко, плюс говорят три-четыре клуба. Говорят, в основном, Денисов, Гагарин из "Кривбасса", "Шахтер" и "Рух". "Рух" всегда, типа, очень неудобный – такой, знаете, ежик колючий, потому что постоянно говорит вслух о неприятных кому-то вещах.

Я понимаю, что мы уже там раздражаем всех своей позицией и принципиальностью, но у меня есть вопросы, я – такой же участник, как и все остальные. Я имею право задавать любые вопросы, которые меня беспокоят, и я буду это делать, несмотря на то, что кто-то будет пробовать закрыть мне рот или пробовать как-то надавить на большинство.

Просто другие клубы, возможно, в силу не столь глубокой погруженности в эту тему, фактически молчат. Они просто хотят начать транслировать футбол. У нас через неделю уже чемпионат начинается, а мы уже всех замучили этими выяснениями. Некоторые люди эту замученность и то, что у нас лимит времени просто используют для того, чтобы сделать так, как им нужно, а не разбираются во всех деталях и всех угрозах, которые могут возникнуть потом.

Я не хочу просто, чтобы мы вернулись в 90-е – начало 2000-х (а мы по сути сейчас постепенно двигаемся к этому), когда не было рынка вообще, когда клубы сами платят за свой продакшн и платят еще телеканалам за то, чтобы их показывали.

Куда мы катимся, ребята?

Мы, словно, смотрим вперед, мы сейчас в 21-м веке, и хотим быть современной лигой, которая работает по современным канонам, требованиям и стандартам, а методика та же осталась с 90-х – начала 2000-х. Это мне неприятно.

– Но клубы и так сейчас готовы платить самостоятельно за продакшн, насколько я понимаю.

– Да, готовы платить – такая сложившаяся ситуация. Клубы наконец-то созрели до того, что надо объединиться, вытащить деньги из кармана и заинвестировать, потому что не придет дядя с улицы, просто нет меценатов сейчас, которые придут и скажут: "Я хочу заинвестировать деньги в украинский футбол".

Я бы вообще сказал, что надо инвестировать деньги в собственные производственные мощности, например, чтобы клубы тоже над этим подумали. Но к нам пришли эксперты с рынка – и рассказывают, что это супер-пупер дорогие инвестиции, очень дорого покупать ПТС-ки, потом нужно будет все это ухаживать, обновлять и т.д. Коротченко с Белинским в четыре руки начали рассказывать какой это тяжелый и нерентабельный бизнес - купить собственные ПТС, содержать их, обслуживать, постоянно модернизировать. Это ведь большие миллионы и миллионы денег. Ни в коем случае не советуют клубам покупать собственные технические средства и оборудование, потому что это не просто дорого, а невероятно дорого. И это очень тяжелый бизнес. В ФК "Рух" тогда есть встречное предложение (считайте его официальным и коммерческим предложением). Продайте нам свои ПТС, а затем сходите в церковь и поставьте свечу за здоровье всего ФК "Рух", который лишил вас страданий в этом тяжелом бизнесе и помогло вам еще и денег заработать. Камон, мы готовы! Ждем ваших предложений, господа специалисты!

Вы понимаете, что если сегодня, условно говоря, УПЛ ТВ будет владеть тремя ПТС-ками и будет иметь свой ютуб-канал, свой онлайн-канал или, дай Бог, свою собственную OTT-платформу, то это будет игрок №1 на рынке, я в этом уверен. Но вижу, что очень многие другие представители рынка сильно бы не хотели, чтобы это произошло. А я стою на позиции, чтобы УПЛ ТВ стало игроком на рынке, и украинский футбол вернулся в повестку дня жизни страны.