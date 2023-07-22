Игорь Денишин об условиях создания УПЛ ТВ: Клубы на коленях, денег нет

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин пообщался с журналистами сайта tribuna.com. Он поделился мыслями относительно финансовой выгоды для клубов с телетрансляций:

"Не MEGOGO будет решать показывать только у себя, или и на других площадках. Это будут решать клубы и УПЛ ТВ. Это же не продукт MEGOGO, это продукт, который принадлежит клубам. Так бы правильно было. Пусть они об этом заявят публично, пусть пригласят других участников рынка. Если они позиционируют себя драйвером этого процесса - пусть сделают так, чтобы все участники рынка сели за стол. Пусть все сидят за круглым столом и думают над тем, как сделать этот продукт максимально привлекательным, максимально продаваемым, и на каких условиях это будет происходить через год. Если, например, тот же XSPORT запустит свою OTT-платформу - почему они не могут быть участником этого процесса? Почему им не отдать сейчас права на тех же условиях, на которых мы отдаем их MEGOGO? XSPORT тоже имеет на сегодня 6 миллионов абонентов Т2 - это же общедоступный ресурс? Я не против XSPORT в принципе, даже если это связано с одним клубом или лицом. Потому что идет речь о том, что мы, как Лига, генерируем контент, и они не влияют на редакционную политику нашего продукта. Они просто этот продукт транслируют и дистрибутируют. Это для нас был принципиальный вопрос, чтобы ни один клуб или посторонняя структура в интересах какого-то клуба, не имели влияния на редакционную политику, а редакционной политикой занимались компетентные люди под крышей УПЛ ТВ. Поэтому я не против MEGOGO. Просто я не хочу, чтобы MEGOGO воспринимало ситуацию, в которой оказались клубы, будто это им "упало с неба счастье". Клубы на коленях, денег нет, беда страшная, продукт ничтожный, продукт нивелирован. Вы понимаете, в каких условиях мы сейчас создаем УПЛ ТВ и как на это все смотрят другие акулы рынка? Давайте сейчас договоримся о правилах игры, давайте вы возьмете на себя какие-то обязательства. Просто сейчас обязательства имеют только клубы - и финансовые, и производственные. MEGOGO говорит "ОК, мы подумаем"." - высказал мнение Дедышин.

- Эта ситуация каким-то образом перекликается, с тем, что было в прошлом году, когда вы считали, что предложение Setanta также является таким, будто она хочет воспользоваться плачевным состоянием УПЛ?

- Конечно. Они им воспользовались. Ну вы же видите. Они предлагали 3,2 млн долларов на первый год, 6 млн - на второй, 7 млн - на третий. Из этих 3,2 млн половина должна была быть потрачена на продакшн, а остальные 1,6 млн - распределена между клубами. То есть, если бы зашло 16 клубов, то должно было бы быть 1,6 млн, зашло 11 - должно было бы быть хотя бы 1,1 млн из расчета по 100 тысяч на один клуб. Setanta, кстати, потратила гораздо меньше на продакшн, потому что не было 16 клубов.

Даже если права одного клуба стоят гривну. Они стоят гривну или не стоят? Так заплатите каждому клубу хотя бы по этой гривне. А это был обман со стороны Setanta.

Они подписали договор до того, как Лига объявила, что будет единый пул. Они подписали его после того, как клубы передали права. У них были права 11 клубов. Они знали, на что они идут, если подписываются. Давайте честно говорить. Зачем сейчас манипулировать и подменять понятия? Понимаете, Николай, они сознательно шли на это.

Их же никто не насиловал и не заставлял подписывать контракт на показ матчей с 11 клубов. Я вам скажу больше: они уже тогда имели план не платить ничего, - подытожил гендиректор "Руха".