Снова все меняется? MEGOGO предложил клубам УПЛ транслировать матчи чемпионата

Руководитель спортивного департамента MEGOGO Артем Панченко в своем Twitter рассказал о предложении от медиасервиса к украинским клубам по трансляции УПЛ:

“MEGOGO позавчера в середине дня сообщил УПЛ о том, что сделает в пятницу, 21 июля официальный оффер по трансляции сезона УПЛ 2023/24

Этот оффер был вчера вечером направлен лиге и сегодня его уже изучают клубы, и в ближайшие дни будут принимать соответствующее решение”, - говорится в сообщении.