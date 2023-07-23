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Снова все меняется? MEGOGO предложил клубам УПЛ транслировать матчи чемпионата

Премьер-лига
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Украинская Санта-Барбара

Снова все меняется? MEGOGO предложил клубам УПЛ транслировать матчи чемпионата

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Руководитель спортивного департамента MEGOGO Артем Панченко в своем Twitter рассказал о предложении от медиасервиса к украинским клубам по трансляции УПЛ:

“MEGOGO позавчера в середине дня сообщил УПЛ о том, что сделает в пятницу, 21 июля официальный оффер по трансляции сезона УПЛ 2023/24

Этот оффер был вчера вечером направлен лиге и сегодня его уже изучают клубы, и в ближайшие дни будут принимать соответствующее решение”, - говорится в сообщении.

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Отметим, что новый сезон УПЛ начнется уже в следующую пятницу. Матчем-открытием станет встреча между "Оболонью" и "Колосом".

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В статье: УПЛ Megogo УПЛ ТВ
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