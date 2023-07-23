Трансфер Довбика в Жирону курирует лично Коломойский. Испанцы уже нашли и запасной вариант – источник

Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский на Патреоне проекта поделился информацией о ходе возможного трансфера украинского нападающего "Днепра-1" Артема Довбика в испанский чемпионат.

"Жирона" решает две задачи. Первое – вопрос с "Митьюлландом". Решить его лучше не за счет средств. То есть найти какие-то кадровые варианты, чтобы усилить “Митьюлланд”, чтобы те отказались от своих прав на Довбика. Этот вопрос можно решить.

Параллельно "Жирона" пытается договориться с "Днепром-1". Вот здесь есть некоторые проблемы. По моей информации, трансфером Довбика курирует лично инвестор "Днепра-1" Игорь Коломойский. И ситуация в том, что сейчас ведутся эти торги. Никто не может знать точных цифр, кроме одного или двух человек в мире. Сейчас есть разногласия в видении этой ситуации. "Жирона" сейчас не будет сорить деньгами.

Если эти торги без положительной динамики, то боссы “Жироны” просто устанут от этого и перестанут рассматривать этот вариант. По моей информации, “Жирона” уже, страхуясь, ведет переговоры с другим форвардом примерно за те же деньги, но с опытом игры в АПЛ”, - сказал Спиваковский.