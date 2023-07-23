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Трансфер Довбика в Жирону курирует лично Коломойский. Испанцы уже нашли и запасной вариант – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Каталонцы не хотят тратить много

Трансфер Довбика в Жирону курирует лично Коломойский. Испанцы уже нашли и запасной вариант – источник

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский на Патреоне проекта поделился информацией о ходе возможного трансфера украинского нападающего "Днепра-1" Артема Довбика в испанский чемпионат.

"Жирона" решает две задачи. Первое – вопрос с "Митьюлландом". Решить его лучше не за счет средств. То есть найти какие-то кадровые варианты, чтобы усилить “Митьюлланд”, чтобы те отказались от своих прав на Довбика. Этот вопрос можно решить.

Параллельно "Жирона" пытается договориться с "Днепром-1". Вот здесь есть некоторые проблемы. По моей информации, трансфером Довбика курирует лично инвестор "Днепра-1" Игорь Коломойский. И ситуация в том, что сейчас ведутся эти торги. Никто не может знать точных цифр, кроме одного или двух человек в мире. Сейчас есть разногласия в видении этой ситуации. "Жирона" сейчас не будет сорить деньгами.

Если эти торги без положительной динамики, то боссы “Жироны” просто устанут от этого и перестанут рассматривать этот вариант. По моей информации, “Жирона” уже, страхуясь, ведет переговоры с другим форвардом примерно за те же деньги, но с опытом игры в АПЛ”, - сказал Спиваковский.

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Ранее Игорь Цыганик сообщал, что конкретный интерес к Довбику есть только от "Жироны". Кроме этого, определенную заинтересованность имеют итальянские клубы.

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В статье: Игорь Коломойский Артем Довбик Жирона СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
23.07.2023 в 11:30
Во первых хотелось бы услышать самого Довбика,а так"Без меня меня женили!"Во вторых:кто сейчас Коломойский и где он?!Довбыку нужно ещё окрепнуть у нас в чемпионате!Слава Украине и его вболивальныкам!
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