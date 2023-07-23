Федорчук: Маркевич всегда выбирает тактику, которая приносит результат

Известный украинский тренер Олег Федорчук рассказал, является ли Мирон Маркевич правильным выбором для львовских "Карпат":

‒ Чем Маркевич отличается от младших тренеров?

‒ У него нет такой фишки. Вот сейчас Ротань пытается что-то делать, какой-нибудь свой футбол строить. У Скрипника тоже есть особенности перехода в атаку. У него есть всеобщая концепция, Маркевич всегда стремится всегда играть на результат, и все его команды похожи друг на друга. Поэтому он всегда выбирает тактику, которая приносит результат. Это не тот тренер, который заставит футболистов делать то, что они не умеют.

Это, прежде всего, надежность сзади – всегда опытные защитники, очень надежные. Он любит быстрый переход в атаку. А сейчас очень мало команд, которые делают это качественно. Мы помним его поздний "Металлист", тот же "Днепр". У Маркевича используются проникающие передачи, – сказал Федорчук.