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Олейник: Прямо сейчас переходить в тренерство я не планирую. Есть определенные переговоры по контракту

Премьер-лига
(1 голосов)

36 лет – это еще не предел

Олейник: Прямо сейчас переходить в тренерство я не планирую. Есть определенные переговоры по контракту

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Украинский полузащитник Денис Олейник, который в прошлом сезоне выступал в "Ворскле", рассказал о своей текущей ситуации с трудоустройством.

– Денис, вы уже не в "Ворскле"?

– Да, у меня закончился контракт с клубом. В стадии переговоров были подписаны новый контракт, но... пока ни к чему не пришел я.

– В СМИ была информация, что вы продолжите карьеру в ЛНЗ, потом ее опровергли.

– Время покажет, пока ничего не буду комментировать.

– Вы ведете переговоры с клубами?

– В таком режиме. Когда контракта нет, есть определенные переговоры – там, там и там это нормальная ситуация. Когда заканчивается контракт, на тебя какие-то клубы выходят, и все такое. Что-то устраивает, то нет, это такой процесс. Конкретные клубы пока называть не буду. Еще немного времени, и все прояснится.

– Была ли информация и о том, что вы собираетесь перейти на тренерскую работу?

– Да, я параллельно учусь, закончил курсы, у меня тренерская лицензия "В". Готовлю себя к будущей тренерской работе. И уже занимаюсь этим.

Но прямо сейчас переходить в тренерство я не планирую. Потому что прекрасно чувствую себя физически, у меня хорошая генетика и физиология. Я мотивирован, у меня большие амбиции, еще хочу играть. Я понимаю, что еще могу принести пользу своему клубу и получать удовольствие от футбола”, - сказал Олейник в интервью УФ.

В прошлом сезоне Олейник провел 25 матчей за "Ворсклу", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами. В настоящее время 36-летний полузащитник, которого аналитический портал Transfermarkt оценивает в 200 тысяч евро, находится в статусе свободного агента.

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В статье: Денис Олейник Ворскла (Полтава) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УФ

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