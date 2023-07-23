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Олейник: Прямо сейчас переходить в тренерство я не планирую. Есть определенные переговоры по контракту
36 лет – это еще не предел
Фото: ФК Ворскла
Украинский полузащитник Денис Олейник, который в прошлом сезоне выступал в "Ворскле", рассказал о своей текущей ситуации с трудоустройством.
“ – Денис, вы уже не в "Ворскле"?
– Да, у меня закончился контракт с клубом. В стадии переговоров были подписаны новый контракт, но... пока ни к чему не пришел я.
– В СМИ была информация, что вы продолжите карьеру в ЛНЗ, потом ее опровергли.
– Время покажет, пока ничего не буду комментировать.
– Вы ведете переговоры с клубами?
– В таком режиме. Когда контракта нет, есть определенные переговоры – там, там и там это нормальная ситуация. Когда заканчивается контракт, на тебя какие-то клубы выходят, и все такое. Что-то устраивает, то нет, это такой процесс. Конкретные клубы пока называть не буду. Еще немного времени, и все прояснится.
– Была ли информация и о том, что вы собираетесь перейти на тренерскую работу?
– Да, я параллельно учусь, закончил курсы, у меня тренерская лицензия "В". Готовлю себя к будущей тренерской работе. И уже занимаюсь этим.
Но прямо сейчас переходить в тренерство я не планирую. Потому что прекрасно чувствую себя физически, у меня хорошая генетика и физиология. Я мотивирован, у меня большие амбиции, еще хочу играть. Я понимаю, что еще могу принести пользу своему клубу и получать удовольствие от футбола”, - сказал Олейник в интервью УФ.
В прошлом сезоне Олейник провел 25 матчей за "Ворсклу", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами. В настоящее время 36-летний полузащитник, которого аналитический портал Transfermarkt оценивает в 200 тысяч евро, находится в статусе свободного агента.
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