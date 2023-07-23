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Динамо поблагодарило Луческу за три года сотрудничества: Начинаем четвертый год совместной работы с верой в победу

Премьер-лига
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Новый сезон вот-вот начнется

Динамо поблагодарило Луческу за три года сотрудничества: Начинаем четвертый год совместной работы с верой в победу

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" в своих соцсетях опубликовало благодарность за сотрудничество с текущим тренером команды Мирчей Луческу. Сегодня, 23 июля, ровно три года, как румын возглавил бело-синих.

"Три года назад, 23 июля, главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу.

Сегодня мы еще раз благодарим Мистера за его профессионализм, преданность работе и поддержку Украины.

Начинаем четвертый год совместной работы с верой в победу!”, - говорится в сообщении.

За три прошлых сезона Луческу вместе с "Динамо" завоевал три трофея: чемпионство Украины, Кубок Украины и Суперкубок Украины. Также киевляне дважды играли в групповом этапе Лиги чемпионов и доходили до 1/8 финала Лиги Европы.

Текущий контракт “бело-синих” с 77-летним румыном рассчитан до следующего июня.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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