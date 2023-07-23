Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Твардовский: Это была моя мечта - оказаться в первой команде Шахтера
Молодой голкипер горняков поделился впечатлениями от летних сборов
Фото: shakhtar.com
Молодой голкипер донецкого "Шахтера" Денис Твардовский в интервью с "горняками" поделился впечатлениями от сборов с первой командой, где участвовал в спаррингах. Также рассказал о целях на будущее:
- Денис, у тебя выдались насыщенные сборы, ведь ты с самого начала тренировался вместе с первой командой, участвовал в контрольных матчах. Какие впечатления от предсезонной подготовки?
- Меня переполняют радостные эмоции, потому что я счастлив находиться здесь. Это была моя мечта - оказаться в первой команде "Шахтера". А сбор в целом прошел очень неплохо.
- Как тебя приняли в первой команде и кто помогал адаптироваться?
- Больше помогали голкиперы, конечно, потому что мы проводим много времени вместе. А из игроков, пожалуй, защитники, ведь находимся ближе всего друг к другу на поле.
- Над чем команда работала на летних сборах?
- Работали над всеми аспектами как в обороне, так и в атаке, над переходной фазой, и больше всего - над командной игрой через центр поля и фланги.
- Как оценишь собственные физические кондиции и состояние команды?
- Я готов неплохо, но еще надо больше в зале работать, чтобы добрать физической формы.
- Накануне "Шахтер" провел заключительный спарринг с "Утрехтом". Какие впечатления от матча?
- Вывод из нашей работы: как мы сыграли с "Утрехтом" - это именно то, что готовили все эти сборы. Считаю, мы сыграли достаточно хорошо как в обороне, так и в атаке.
- Какие твои цели на будущий сезон?
- Я уже дебютировал за первую команду, но в товарищеском матче, поэтому мои цели на этот сезон - дебютировать в УПЛ и Лиге чемпионов.
- Как оцениваешь шансы команды в этом сезоне?
- Глядя на то, как ребята работают, как готовится вся команда, считаю, мы можем побороться и в Лиге чемпионов, и, конечно, выиграть УПЛ.
Популярное сейчас
- Трансфер Довбика в Жирону курирует лично Коломойский. Испанцы уже нашли и запасной вариант – источник
- УПЛ ТВ - миф? Космический трансфер Шахтера, муниципальный клуб - это зло и схемы. ВИДЕО
- Польские пограничники не пропустили российскую теннисистку на территорию страны
- Шахтер до сих пор без побед, а три команды – без поражений. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО