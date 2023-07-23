  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер возвращается в Украину после сборов в Нидерландах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер возвращается в Украину после сборов в Нидерландах

Премьер-лига
(1 голосов)

Подготовка к сезону завершена

Шахтер возвращается в Украину после сборов в Нидерландах

Telegram: ФК "Шахтар"

Новина українською

Донецкий Шахтер официально завершил летний сбор в Нидерландах.

Telegram-канал "горняков" сообщил, что команда возвращается в Украину.

Читайте такжеУтрехт - Шахтер 2:4. Горняки закрывают сбор. Видео обзор матча

Команда Патрика ван Леувена проведет первый официальный матч сезона 2023/24 уже в следующую субботу, 29-го июля. "Шахтер" в рамках 1-го тура чемпионата Украины сыграет против "Металлиста 1925". Начало поединка – 17:00.

По теме
yellow-arrow
Вишняк: Бурда, Лучкевич и Бондаренко выпадали на время из-за травм. Надеюсь, они помогут Колосу
yellow-arrow
Твардовский: Это была моя мечта - оказаться в первой команде Шахтера
yellow-arrow
Динамо поблагодарило Луческу за три года сотрудничества: Начинаем четвертый год совместной работы с верой в победу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде