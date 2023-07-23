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Шахтер возвращается в Украину после сборов в Нидерландах
Подготовка к сезону завершена
Telegram: ФК "Шахтар"
Донецкий Шахтер официально завершил летний сбор в Нидерландах.
Telegram-канал "горняков" сообщил, что команда возвращается в Украину.
Команда Патрика ван Леувена проведет первый официальный матч сезона 2023/24 уже в следующую субботу, 29-го июля. "Шахтер" в рамках 1-го тура чемпионата Украины сыграет против "Металлиста 1925". Начало поединка – 17:00.
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Источник:Telegram-канал ФК "Шахтар"
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