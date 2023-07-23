Вишняк: Бурда, Лучкевич и Бондаренко выпадали на время из-за травм. Надеюсь, они помогут Колосу

Вчера "Колос" провел завершающие матчи летних сборов против "Кременя" (0:1) и "Полесья" (результативная ничья - 3:3).

Главный тренер команды Ярослав Вишняк подвел итоги подготовки к новому сезону УПЛ.

"Начинаем подготовку непосредственно к первому туру - игре с "Оболонью". Мы проделали работу, которую наметили. Насколько хорошо ее выполнили - это покажет чемпионат. В принципе, то, что запланировали - выполнили.

Относительно новичков, пожалуй, всех интересует вопрос. Опять же многие из них не нуждаются в представлении. Они небезызвестные в нашем футболе люди. Я доволен, что мы подписали их. Я доволен их отношением.

Хочу пожелать новичкам здоровья. Многие пришли к нам в команду, имея определенные проблемы. Но, надеемся, мы сможем их хорошо подготовить, и эти игроки будут приносить пользу нам и нашим болельщикам. Я имею в виду, прежде всего, Никиту Бурду, Валерия Лучкевича и Валерия Бондаренко. Опять же это те игроки, которые где-то выпадали на время из-за травм. Однако надеюсь, они нам помогут. Верю в них, как и у всех других новичков.

Еще могу сказать, что меня по результатам собрания порадовали наши молодые игроки, которые довольно хорошо себя проявили. На уровне со взрослыми игроками они выдержали довольно тяжелую предсезонную подготовку, с игроками, которые не в первый раз проходят такую подготовку, и не потерялись.

Где-то под конец сборов они немного подсдулись, что сегодня нам вылилось в утренней игре под дождем, что немного им сил не хватило. Но я доволен работой нашей молодежи", – рассказал Вишняк.